Медведев предрек убийство Трампа, если тот попытается остановить бои на Украине

Дональд Трамп при победе на президентских выборах в США может повторить судьбу 35-го американского главы Джона Кеннеди, если попытается остановить конфликт на Украине, убежден зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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