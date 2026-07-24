Трафик транспортных самолётов США над Ближним Востоком достиг рекордных значений США продолжают готовиться к новой военной операции против Ирана,.
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Трафик транспортных самолётов США над Ближним Востоком достиг рекордных значений США продолжают готовиться к новой военной операции против Ирана,.
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