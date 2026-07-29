Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Четыре женщины обвинили актёра Джареда Лето в насильственных действиях

Четыре женщины обвинили актёра Джареда Лето в насильственных действиях

На Джареда Лето обрушился шквал обвинений. Сразу четыре женщины заявили, что актёр совершал в отношении них насильственные действия, когда они были несовершеннолетними или едва достигли совершеннолетия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии