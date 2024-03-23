«Девочка» без имени: что умеет загадочный китайский спорткар-гибрид

— Это что за марка? «Аито»? Нет у нас такой. Запишем как Porsche Macan — нашел выход мойщик. Марка Aito пока у нас известна мало и не растворяется в море китайских брендов только благодаря одному из участников проекта — IT-гиганту Huawei.
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