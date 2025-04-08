Какой шоколад можно купить и дать ребенку без опасения: Роскачество назвало восемь брендов, которые производят отменный шоколад Ольга БезродняяВыбор сладостей для детей – задача, к которой родители подходят с особой ответственностью, но важно понимать, какой шоколад можно давать ребенку.