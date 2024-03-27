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Китай

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Заместитель премьер-министра Казахстана посетит Китай с визитом

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел КНР Ван И заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу с 28 по 30 марта посетит Китай с официальным визитом и проведет первый стратегический диалог министров иностранных дел Китая и Казахстана, сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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