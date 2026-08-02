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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Факела» Василенко о 2:3 с «Краснодаром»: «В концовке удалось всех разбудить. Мы должны всегда играть так, как во втором тайме, времени на раскачку нет»

Главный тренер « Факела »  Олег Василенко заявил, что остался доволен игрой своей команды во втором тайме матча с « Краснодаром ».

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