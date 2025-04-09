ПВО уничтожила дроны в нескольких населенных пунктах Ростовской области

РИА Новости/Евгений Биятов Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ведется отражение атаки беспилотников в Ростовской области, дроны уничтожены почти в 10 населенных пунктах, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
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