Канал "Культура" убрал Сталина из 270-летия МГУ

Из трансляции празднования 270-летия МГУ в государственном кремлевском дворце на телеканале "Россия К" ("Культура") убрали выступление Академического хора МГУ "Марш энтузиастов", во время которого на экранах демонстрировались портреты генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Берии.