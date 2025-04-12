Откажитесь от луковой шелухи: легкий способ покрасить яйца с помощью авокадо

Натуральные красители все чаще приходят на смену химическим препаратам. Яйца. freepik.comОпытные хозяйки, проповедующие здоровое и правильное питание, давно отказались от искусственных красителей при окраске пасхальных яиц.
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