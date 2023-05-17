Албанезе: Из-за проблем с госдолгом Байден отменил четырехстороннюю встречу в Австралии

Австралийский премьер-министр Энтони Албанезе заявил об отмене Саммита четырехстороннего диалога по безопасности Quad с участием лидеров Австралии, Индии, США и Японии из-за неразрешенной ситуацией вокруг американского государственного долга.
Австралийский премьер-министр Энтони Албанезе заявил об отмене Саммита четырехстороннего диалога по безопасности Quad с участием лидеров Австралии, Индии, США и Японии из-за неразрешенной ситуацией вокруг американского государственного долга.
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