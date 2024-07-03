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Иваново

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На июньском заседании Ивановской городской Думы депутаты приняли решение «Об утверждении Порядка освобождения нанимателей из числа лиц, принимающих уч...

На июньском заседании Ивановской городской Думы депутаты приняли решение «Об утверждении Порядка освобождения нанимателей из числа лиц, принимающих уч...

На июньском заседании Ивановской городской Думы депутаты приняли решение «Об утверждении Порядка освобождения нанимателей из числа лиц, принимающих участие в специальной военной операции, а также нанимателей из числа членов их семей от внесения платы за наем жилого помещения, находящегося в собственности города Иванова» (№ 566 от 19.

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