В Госдуме указали, что на СВО не нужны выступления Киркорова в перьях

Депутат Нина Останина в интервью радиостанции «Говорит Москва» выразила мнение, что на специальной военной операции (СВО) не нужны выступления артистов с яркими внешними данными, таких как Филипп Киркоров.
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