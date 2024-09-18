Госдума рассмотрит закон об отправке подсудимых на спецоперацию

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания в среду, 18 сентября, рассмотрят законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они пойдут воевать в зону спецоперации, сообщает РБК.
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