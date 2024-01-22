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Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

России пора бить по домам тех генералов и полковников ВСУ, которые отдают преступные приказы и их исполняют, заявил служивший в армии США с 1993 по 2004 год бывший американский майор Станислав Крапивник, который вернулся в Россию, не пожелав участвовать в подготовке к войне со страной, в которой он родился.

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Комментарии
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Владимир
Хотел бы возразить, но не могу. Уж больно хорош вывод. И добавить.... всех их поддерживающих!!!
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21 час.
sozopolpiter воробьев
возможно, что выглядит как чистоплюйство, но при наших поставках вооружений кому-либо и по нам могут начать стрелять. а не хотелось бы.
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21 час.

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