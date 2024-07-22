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Спички - не игрушка

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"Переквалифицировать!" Глава СК больше не церемонится с южанами(видео)

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Депутата бахнули палкой по голове. От МВД пришло стыдливое "обычная хулиганка". Переквалифицировать! "Мы делаем что хотим, а для вас - закон" Очень известный "мем", пустивший корни от одной исключительной нации.

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