Фигуристка Радионова о нападении на Дикиджи: все должно быть хорошо

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала нападение с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи в метро Санкт-Петербурга, выразив надежду на то, что виновный будет наказан, передает "Матч ТВ".
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