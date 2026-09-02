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Жительница Барнаула хотела познакомиться, а в итоге перевела мошенникам более 1 млн

Жительница Барнаула хотела познакомиться, а в итоге перевела мошенникам более 1 млн

Женщине предложили зарегистрироваться в специальном приложении В Барнауле мошенники обманули женщину, предложив ей заработать на инвестициях, сообщает алтайское МВД.

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