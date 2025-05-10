Сигурдссон: я не ценил то, что имел в «Краснодаре»

Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон вспомнил о переходе в «Фулхэм» в 2016 году. «Фулхэм» захотел видеть меня в своём составе, и это было интересно мне — моей мечтой всегда было играть в Англии.
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