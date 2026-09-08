Reuters зафиксировало снижение судоходства через Ормузский пролив

7 сентября через Ормузский пролив прошло на одно судно меньше, чем днем ранее, из-за угроз Ирана ответить на атаки США.
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