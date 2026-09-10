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Nasdaq инвестирует $100 млн. в материнскую компанию Kraken

Nasdaq инвестирует $100 млн. в материнскую компанию Kraken

Nasdaq инвестировала $100 млн. в материнскую компанию криптовалютной биржи Kraken - Payward. Как сообщается в заявлении оператора биржи, венчурное подразделение Nasdaq вложило $100 млн.

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