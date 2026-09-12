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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карандин о буллитах до матча: «Цирк» от президента КХЛ – это шок, Беттмэна за такое бы уволили. Одно объяснение – Морозова подставил кто-то из заместителей, далеких от хоккея»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался об идее проводить буллитные серии до начала матчей.  Ранее президент КХЛ Алексей Морозов так заявил о возможном нововведении: «При ничьей победителя определит серия, которая исполняется до стартового вбрасывания .

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