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Ил-114-300: долететь до Индии

Ил-114-300: долететь до Индии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в ходе международной выставки «Иннопром. Индия» подписала соглашения, предполагающие поставку 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300 местным авиакомпаниям.

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