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Турнир по Dota 2 на Играх будущего выиграла китайская команда

Турнир по Dota 2 на Играх будущего выиграла китайская команда

В команде были двое финалистов главного турнира по Dota 2.фото: gofuture.games--> Китайская команда Xtreme Gaming обошла соотечественников из LGD Gaming в гранд-финале турнира по Dota 2 со счётом 2-0 на Играх будущего в Казани.

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