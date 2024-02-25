Турнир по Dota 2 на Играх будущего выиграла китайская команда

В команде были двое финалистов главного турнира по Dota 2.фото: gofuture.games--> Китайская команда Xtreme Gaming обошла соотечественников из LGD Gaming в гранд-финале турнира по Dota 2 со счётом 2-0 на Играх будущего в Казани.
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