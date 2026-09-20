Слова «дружба» и «мир» перестали звучать в публичных выступлениях западных представителей. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Пудовкин: юристы ...
- Захарова обвинила...
- Зеленский допусти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым