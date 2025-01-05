Тверских создателей и производителей детских игрушек приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

Жители Тверской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Родная игрушка». Как сообщили в пресс-службе правительства региона, заявки на участие принимаются на сайте до 14 февраля 2025 года.
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