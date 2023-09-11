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Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с РФ

Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с РФ

Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

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