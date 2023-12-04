«Мирного неба над головой», — Орбакайте выступила с заявлением после въезда в РФ

Поймать Кристину Орбакайте после ее долгих перелетов и передвижения по миру — большая удача. Мероприятию «Песня года» удалось это сделать: девушка прибыла на событие и даже исполнила композицию «Только вдвоем».
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