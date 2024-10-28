Оценки численности цыган в России варьируются от 173 тысяч человек (по данным переписи 2021 года) до 1 млн (по данным Национально-культурной автономии цыган России).
Что делать с цыганами
Комментарии
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лина любимцева
Депортировать откуда прибыли в Россию.
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1 час.
лл
лина любимцева
Цыган никто не убивает. А вот цыгане - убивают. И явно, и посредством наркотиков. Так что, кто еще нацист - спорный вопрос.
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1 час.
КК
Коля Колянов
Это ты о ком.
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1 час.
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