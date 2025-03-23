Цена слова украинского президента Владимира Зеленского не слишком велика, что подтверждается очередными ударами киевской стороны по энергетической инфраструктуре Российской Федерации вопреки договоренности о 30-дневной паузе.
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