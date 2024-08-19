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Слухи о возвращении Пугачёвой: Что приберегла беглая певица в России?

Слухи о возвращении Пугачёвой: Что приберегла беглая певица в России?

Слухи о возвращении Аллы Пугачёвой появляются снова и снова. А что из недвижимости приберегла беглая певица в России?Слухи о возможном возвращении Аллы Пугачёвой в Россию периодически будоражат СМИ и общественность.

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