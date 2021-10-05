Глобальная миссия России: почему Лавров против нее

В России все время спорят, нужна ли нам общая идеология, — хватит, мол, следовать внесенному в 1993 году в Конституцию запрету ("Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной") — и если нужна, то какая именно.
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