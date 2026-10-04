Главная → Блог → Экспертный обзор LIMM HAIR Экспертный обзор · 2027 Опыт топ-технологов с LIMM HAIR: как ведущие мастера России решают боли клиентов и выбирают профессиональную косметику Ирина Григорян, Надежда Суворова, Анна Рудь, Марьям Шабазова, Ирина Блинова, Юлия Хотнянская — ведущие технологи и тритментологи России и СНГ делятся личным опытом работы с брендом LIMM HAIR.
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