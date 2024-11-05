Экс-замдиректора дочки «Роскосмоса» дали срок за плохую работу

Экс-замдиректора НИИ точных приборов (НИИ ТП), входящей в холдинг «Роскосмоса» «Российские космические системы», Константин Егоров и директор ДайТехнолоджи Павел Авдеев получили тюремные сроки за мошенничество и отмывание денег.
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