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Петербург подвергся атаке беспилоников, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры

Петербург подвергся атаке беспилоников, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры

Сгенерировано нейросетью Midjourney, Тимофеев Олег Петербург подвергся атаке БПЛА, пострадали объекты гражданской инфраструктуры Поделиться Санкт-Петербург стал объектом атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

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Комментарии
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Лев Добрый
ПУСТЬ СДОХНУТ ТЕ, КТО В ОТВЕТЕ ЗА ЭТО!😱👈👍👀
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