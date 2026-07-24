Петербург подвергся атаке беспилоников, удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры

Сгенерировано нейросетью Midjourney, Тимофеев Олег Петербург подвергся атаке БПЛА, пострадали объекты гражданской инфраструктуры Поделиться Санкт-Петербург стал объектом атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
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