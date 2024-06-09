Бобровский помог "Флориде" выйти в финал Кубка Стэнли с "Ойлерзом"

Сергей Бобровский помог "Флориде" открыть счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Ойлерз". Первый матч завершился победой хозяев со счетом 3:0 благодаря голам Картера Верхэги, Эвана Родригеса и Ээта Луостаринена.
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