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А что, так можно было? Нацисту Стерненко пришла повестка

А что, так можно было? Нацисту Стерненко пришла повестка

Не похоже, чтобы в одесском военкомате работали герои анекдотов про эстонцев, но факт есть факт. Приморский ТЦК Одессы обратился в полицию с запросом разыскать и срочно доставить для несения военной службы гражданина Стерненко Сергея.

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