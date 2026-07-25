НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

Фабрику Roshen в Липецке включили в программу приватизации

Фабрику Roshen в Липецке включили в программу приватизации

Фабрика простаивает с 2017 года, чистый убыток в 2025 году составил 31,8 миллиона рублей.Фабрика Roshen в Липецке, прежде находившаяся в собственности экс‑президента Украины Петра Порошенко, подлежит продаже: правительство РФ включило 99,9 % акций предприятия в программу приватизации на 2026-2028 годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии