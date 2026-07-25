Фабрику Roshen в Липецке включили в программу приватизации

Фабрика простаивает с 2017 года, чистый убыток в 2025 году составил 31,8 миллиона рублей.Фабрика Roshen в Липецке, прежде находившаяся в собственности экс‑президента Украины Петра Порошенко, подлежит продаже: правительство РФ включило 99,9 % акций предприятия в программу приватизации на 2026-2028 годы.