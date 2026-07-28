Американские спецслужбы прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

Агент весьма экзотической для наших широт разведки – новозеландской – задержан ФСБ в Хабаровске. Какие задания давали ему кураторы-англосаксы и почему спецслужбы этой очень далекой страны, несмотря на ее скромный вес в мировой политике, могут представлять вполне серьезную опасность? .