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Американские спецслужбы прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

Американские спецслужбы прибегли к экзотической «прокладке» для работы в России

Агент весьма экзотической для наших широт разведки – новозеландской – задержан ФСБ в Хабаровске. Какие задания давали ему кураторы-англосаксы и почему спецслужбы этой очень далекой страны, несмотря на ее скромный вес в мировой политике, могут представлять вполне серьезную опасность? .

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