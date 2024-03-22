Евросоюз и США обсуждают китайский экспорт товаров для российского ВПК

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Евросоюз, США и их союзники рассматривают шаги в отношении экспорта из Китая товаров, которые могут использоваться российским военно-промышленным комплексом, включая введение дополнительных санкций, заявил спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан.