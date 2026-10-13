В Перми не нашлось покупателей на кренящийся недострой на ул. Ким

Аукцион по продаже участка с накренившимся недостроем на ул. Ким, 14 в Перми признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки.
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