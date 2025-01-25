ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ МЫ ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Про угрозочки от Рыжего
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГ ОЛЕГ
Непонятно , зачем тогда , после этих угроз говорить о встрече Трампа и Путина ? Значит тут может быть угроза очередного договорняка ! Народ сейчас боится этого больше всего .
Ответить
12 час.
Анатолий Рябенко
В Египте особенно сильно любят рыжих котов и кошек. Рыжий президент очень бы подошёл бы египтянам. Они бы его зацеловали. А в США угроза убийства на первом месте. Страшно и ужасно.
Ответить
11 час.
Александр Николаевич
ДЛЯ России Рыжий НИ КТО и звать Доньку - НИ КАК!!!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии