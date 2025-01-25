Про угрозочки от Рыжего

ОЛЕГ ОЛЕГ Непонятно , зачем тогда , после этих угроз говорить о встрече Трампа и Путина ? Значит тут может быть угроза очередного договорняка ! Народ сейчас боится этого больше всего .

Анатолий Рябенко В Египте особенно сильно любят рыжих котов и кошек. Рыжий президент очень бы подошёл бы египтянам. Они бы его зацеловали. А в США угроза убийства на первом месте. Страшно и ужасно.