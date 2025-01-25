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    ну почему не народное ? вон в Мытищах запросто 24 мл таджикам на квартиру , а нашим зачем? пусть пристройку сделают«А че спирали нет...
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Про угрозочки от Рыжего

Про угрозочки от Рыжего

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ МЫ ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.

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Комментарии
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ОЛЕГ ОЛЕГ
Непонятно , зачем тогда , после этих угроз говорить о встрече Трампа и Путина  ? Значит тут может быть угроза очередного договорняка ! Народ сейчас боится этого больше всего .
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12 час.
Анатолий Рябенко
В Египте особенно сильно любят рыжих котов и кошек. Рыжий президент очень бы подошёл бы египтянам. Они бы его зацеловали. А в США угроза убийства на первом месте. Страшно и ужасно.
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11 час.
Александр Николаевич
ДЛЯ России Рыжий НИ КТО и звать Доньку - НИ КАК!!!
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11 час.

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