Следствие просит арестовать задержанного за взятку мэра Печоры

Следствие попросило суд арестовать мэра города Печоры Валерия Серова, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили 1 октября в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
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