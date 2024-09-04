Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 583 подписчика

В Новосибирске хотят ввести новые правила для электросамокатов

В Новосибирске хотят ввести новые правила для электросамокатов

Мэр Новосибирска дал поручение подготовить меры по снижению аварийности с участием средств индивидуальной мобильностиМэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил чиновникам принять меры по снижению аварийности с участием электросамокатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх