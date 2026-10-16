“Dr. Abdul El-Sayed, the Democratic Senate nominee in Michigan, brought one of the most progressive members of Congress, Representative Alexandria Ocasio-Cortez of New York, to deeply conservative areas of his state’s Upper Peninsula on Thursday,” the New York Times reports.
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