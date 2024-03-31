Психиатр Павличенко: периоды депрессии и возбуждения указывают на БАР

Биполярное аффективное расстройство (БАР) проявляется чередованием депрессий и маниакальных стадий. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры психического здоровья МГУ, кандидат медицинских наук, врач-психиатр ПКБ 1 имени Н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии