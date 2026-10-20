С 24 октября по 13 ноября 2026 года продлится ретроградный Меркурий в знаке Скорпиона. Астрологи считают, что в это время возможны недопонимания, неожиданные новости и встречи с людьми из прошлого.
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