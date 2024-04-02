«Известия» показали работу пекарей-тыловиков группировки войск «Запад»

Тыловики группировки войск «Запад» стараются порадовать бойцов свежей выпечкой на передовой. О том, как устроена подземная пекарня в тылу российских позиций, рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.
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