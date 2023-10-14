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ЧП на газопроводе Balticconnector – новая спецоперация НАТО?

ЧП на газопроводе Balticconnector – новая спецоперация НАТО?

Изначально новость об аварии на подводном участке трубопровода Balticconnector, соединяющего газовые системы Финляндии и Эстонии, не просто не стала сенсацией, а, можно сказать, совершенно бесследно затерялась в мировом информационном пространстве, на тот момент бурлящем от шокирующих вестей, ежеминутно поступавших с Ближнего Востока.

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