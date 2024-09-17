Россиянам посоветовали выбирать зонты в соответствии с потребностями

С приходом сентября зонт становится незаменимым аксессуаром в образе каждого россиянина. О всех нюансах, которые могут возникнуть при покупке этого осеннего атрибута, рассказала в своем материале Общественная Служба Новостей.
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